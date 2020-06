Calciomercato Inter, via Esposito | Affare in stile Pinamonti

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano di nuovo su Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante potrebbe lasciare i nerazzurri a titolo definitivo

E’ il giorno di Sebastiano Esposito. Il quasi 18enne ha respinto l’ultima offerta di rinnovo dell’Inter e rotto col suo storico agente Agusuto Carpeggiani. Il nuovo, come risulta anche a Interlive.it, sarà Federico Pastorello, come noto vicinissimo alla dirigenza nerazzurro. Il classe 2002 è destinato a lasciare Milano nella prossima sessione di calciomercato, con Parma, Verona e Brescia disposte a prenderlo in prestito. Ma in corsa, stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sky Sport’, risulta esserci pure l’Atalanta. I bergamaschi sono molto interessati all’attaccante e con il club targato Suning potrebbero concludere un’operazione in stile Pinamonti-Genoa, ovvero a titolo definitivo con annesso – essendo stato abolito l’istituto della ‘ricompra’ – gentlemen’s agreement che permetterebbe all’Inter di riprendersi il cartellino a una cifra concordata in partenza.

