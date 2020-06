Sneijder: l’ex talento olandese compie oggi 36 anni, buon compleanno Wesley!

Inter, l’ex centrocampista nerazzurro Wesley Sneijder compie oggi 36 anni. il sito ufficiale nerazzurro ricorda le sue gesta nei quattro anni in cui ha vestito la maglia della squadra meneghina e gli invia gli auguri suoi e di tutti gli interisti

INTER COMPLEANNO SNEIJDER/ Oggi è il compleanno di un calciatore che arrivò all’Inter nell’agosto del 2009 e fin dalla prima partita, ha dimostrato tutto il suo valore, oltre ad essere uno dei tanti protagonisti del ‘Triplete‘ nerazzurro. Il calciatore olandese Wesley Sneijder compie oggi 36 anni. Il suo score nella squadra meneghina è di 116 presenze e di 22 reti, divise tra il 2009 e il 2013. Con il club nerazzurro ha conquistato tutti i trofei possibili, ad esclusione della Supercoppa Europa e vanta quindi: due coppe Italia, un campionato di serie A una Supercoppa Italiana una Champions League e un Mondiale per club. Inoltre il centrocampista sta partecipando all’edizione 2020 della Hall of Fame dell’Inter, avendo tutte le carte in regola per essere votato dai tifosi della squadra milanese. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Come ha spiegato il sito ufficiale Inter.it, oggi Wesley Sneijder compie 36 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e dei tifosi. Quale gol del fantasista olandese, vi è rimasto maggiormente impresso nella mente?