Nainggolan torna in nerazzurro: possibile scambio con Gosens

‘Sportmediaset’ sgancia la bomba: Nainggolan potrebbe finire all’Atalanta per Gosens. Sono queste le ultimissime indiscrezioni in merito al centrocampista belga, ora al Cagliari in prestito ma prossimo al ritorno a Milano. Ausilio ha ammesso che tornerà a Milano e ci sarà un confronto con il tecnico per valutare il da farsi, mentre la società ha intenzione di venderlo per ricavare giocatori funzionali per il tecnico o soldi da reinvestire sul mercato. Per Gasperini sarebbe una scommessa importante soprattutto in chiave Champions se dovesse arrivare la qualificazione, mentre resta da discutere un ingaggio molto pesante (circa 4,5 milioni di euro) che l’Atalanta non può permettersi. Si attendono aggiornamenti.

