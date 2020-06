Calciomercato Inter, Barcellona-Lautaro | ‘Vendetta’ Conte

Il duello tra Inter e Barcellona non riguarda solo Lautaro Martinez. Conte e i nerazzurri sono pronti alla ‘vendetta’

Sono settimane intense sull’asse Milano-Barcellona con l’Inter che deve fronteggiare le offensive catalane per Lautaro Martinez. Non è assolutamente un mistero che il club spagnolo voglia mettere le mani sul centravanti argentino da affiancare al connazionale Lionel Messi. La trattativa è infatti in piedi da diverso tempo ed ha catalizzato l’attenzione degli ultimi due mesi. Nonostante i tanti ostacoli posti dall’Inter, in Spagna continuano a dare l’affare in dirittura d’arrivo prossimamente, come sottolineato da ‘Don Balon’ che evidenzia come Lautaro sia ormai promesso sposo del Barcellona sebbene non ci sia nulla di ufficiale. Bartomeu inoltre avrebbe anche testato altri gioielli nerazzurri come Sensi e Bastoni. Per questo motivo dalle parti di San Siro hanno ormai inserito i catalani sulla lista nera, soprattutto dopo l’ultima eliminazione alla fase a gironi di Champions proprio per mano di dei blaugrana. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Clausola per Lautaro, c’entrano Icardi e non solo | Le ultime di InterLive

Calciomercato Inter, Conte pronto a vendicarsi: assalto a Tonali

La stessa testata spagnola mette in luce poi la possibile ‘vendetta’ da parte dei nerazzurri di Antonio Conte, pronti a strappare un obiettivo al Barcellona. Nel mirino dell’Inter c’è infatti da tempo Sandro Tonali, giovanissimo regista del Brescia ed erede designato di Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sorpresa in attacco | Un ex Juve per Conte

Il crack classe 2000 è uno dei centrocampisti più interessanti dell’intera scena internazionale. Per arrivare al nazionale azzurro Marotta e soci metterebbero sul piatto ben 30 milioni di euro più bonus, circa una decina, mentre per il ragazzo sarebbe pronto un accordo da 2,5 milioni a stagione. Così facendo l’Inter porterebbe a compimento la propria ‘vendetta’ nei confronti del Barça, costretto quindi a virare su altri profili.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | Tonali, Kumbulla e Lautaro situazione aggiornata