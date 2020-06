Napoli-Inter, per i bookmaker nerazzurri favoriti

Napoli-Inter, i bookmaker vedono leggermente favorita la squadra di Antonio Conte. In ogni caso lo stadio vuoto e il ritorno in campo dei giocatori dopo il lungo stop la rendono indecifrabile

NAPOLI-INTER BOOKMAKER/ Sabato sera allo stadio San Paolo di Napoli, va in scena una sfida abbastanza indecifrabile. La semifinale di ritorno di Coppa Italia si svolgerà in uno stadio vuoto e quindi l’unico vantaggio che avrà la squadra di Gennaro Gattuso, sarà il gol di Fabian Ruiz nella gara di andata che sancì la vittoria di misura della squadra partenopea. In coppa Italia nel nuovo millennio, è la quinta volta che le due formazioni si sfidano e per il momento ci sono stati due passaggi del turno per parte. La sfida è all’insegna dell’equilibrio e infatti i bookmaker indicano la vittoria della formazione di Conte in leggero vantaggio a 2,5 contro il 2,7 della squadra di Gattuso. Per quanto riguarda i risultati esatti il 2-1 per il Napoli è dato a 10, mentre lo 0-2 che qualificherebbe l’Inter a 13. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Naturalmente anche gli attaccanti saranno sotto i riflettori e Romelu Lukaku primo marcatore è dato a 5,5 al pari del suo dirimpettaio Milik, mentre un eventuale bis di Fabian Ruiz, è dato a 15.