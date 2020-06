Report Deloitte: la Serie A migliora, ma attenzione all’effetto Covid

Inter, la nostra serie A ha avuto ottimi segnali di miglioramento per quanto riguarda gli incassi generali e sta recuperando terreno sui principali campionati europei pur restando dietro a Bundesliga, Liga e Premier League

INTER SERIE A REPORT/ Importante report di Deloitte sui ricavi del calcio europeo e in particolar modo sul miglioramento del nostro campionato. Nonostante la nostra serie A resti al quarto posto, dietro alla Premier League, alla Liga e alla Bundesliga, ma comunque davanti alla Ligue 1 francese, ci sono segnali di incremento. Come ha spiegato la Gazzetta dello Sport: “I numeri italiani sono caratterizzati da un aumento della quota per i diritti televisivi (il 2018-2019 è stato la prima stagione dei nuovi accordi triennali), ma c’è anche da registrare una perdita operativa di 36 milioni di euro (dopo due anni di utili) che è causata da un «rapido incremento dei salari”. Il miglioramento è un fatto comunque positivo, ma i primi tre campionati europei per ora ci stanno ancora davanti e se Liga e soprattutto Premier League, sono almeno per il momento più difficili da raggiungere, è un dovere provare a recuperare terreno sulla Bundesliga. Il noto quotidiano sportivo ha spiegato che ci sono le potenzialità per: “Aprire a investimenti di Private Equity e alla creazione di una propria piattaforma tv». Nella sfida con i campionati spagnoli e tedeschi, siamo molto competitivi per quanto riguarda i diritti tv, ma siamo ancora indietro per quanto concerne gli introiti derivanti dai biglietti. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Inoltre il problema Covid ha colpito tutti indistintamente e ci sarà da vedere quali ripercussioni avrà sia sulle sponsorizzazioni, che sul marketing.