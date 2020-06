Sartori: ”Zapata? Rimarrà a Bergamo, non vogliamo vendere”

L‘Inter è interessata ad alcuni gioielli dell’Atalanta ma la società orobica non ha intenzione di privarsene. Lo ha detto il responsabile dell’area tecnica Sartori in una lunga intervista a ‘Sky Sport’: “Zapata, Ilicic e Gomez intoccabili? Abbiamo investito tanto e ne stiamo raccogliendo i frutti. Non è vero che se arriva l’offerta giusta vendiamo, dobbiamo valutare quali sono i programmi e parliamo con il giocatore in questione. Il principio è quello di cedere uno o due pezzi importanti per reinvestire, è tutto programmato e oculato. Credo che loro staranno a Bergamo ancora per un po’ di tempo” ha concluso.

