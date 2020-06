Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Soldi e scambio per il bomber

Torna di moda una vecchia pista per l’attacco dell’Inter. Dzeko di nuovo del mirino dei nerazzurri che pensano allo scambio

La dirigenza dell‘Inter pensa intensamente alla prossima stagione nonostante il rientro in campo ormai alle porte. Marotta e soci infatti sono già impegnati sulla costruzione della squadra del prossimo anno con particolare attenzione ai movimenti in attacco che dovrebbero registrare almeno un attaccante di livello, soprattutto con l’addio di Lautaro in direzione Barcellona. In questo senso nella mente dell’alta dirigenza interista potrebbe tornare in auge il profilo di Edin Dzeko, centravanti esperto, stimato da Conte e già conoscitore della Serie A. La scorsa estate infatti il bosniaco fu a lungo cercato prima di decidere di restare a Roma, con l’Inter costretta a virare su Sanchez. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, torna di moda Dzeko: idea di scambio

Occhi di nuovo puntati su Dzeko dunque con la Roma che questa volta potrebbe cedere più facilmente visti i problemi economici. Dal canto suo l’Inter mettere sul piatto uno scambio alla pari con Danilo D’Ambrosio, terzino polivalente che farebbe proprio al caso del tecnico Fonseca. La dirigenza capitolina preferirebbe però un’operazione con Sebastiano Esposito, che Marotta e soci non hanno alcuna intenzione di farsi scappare.

In tal caso è possibile un controrilancio da parte della stessa Inter per arrivare a Dzeko, con uno scambio più cash per convincere la Roma a cedere il bosniaco: sul piatto 5 milioni, comprensivi di bonus, insieme al cartellino di D’Ambrosio.

