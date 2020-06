Costacurta: “Consiglio a Lautaro di restare all’Inter”

Inter, l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha voluto dare la sua opinione sia sulla partita di questa sera tra Napoli e Inter, sia sul futuro di Lautaro Martinez

INTER COSTACURTA DICHIARAZIONI/ L’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, è stato ospite negli studi di Sky Sport e ha voluto dare un parere sia sulla sfida di questa sera valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter, che sul futuro di Lautaro Martinez. Queste le sue parole: “Sicuramente l’Inter vorrà ripartire veloce, ma la prima gara sarà la più difficile di tutte. Vedo ancora il Napoli favorito, soprattutto per il risultato dell’andata. Penso che sarà una partita equilibrata come risultato, questa non è una ripartenza normale, ma una ripresa dopo 3 mesi”. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Per quanto riguarda l’attaccante della squadra di Antonio Conte ha spiegato: “Il consiglio che gli do è quello di rimanere all’Inter, ma credo ci sia la possibilità di andare al Barcellona. Secondo me può anche fare un anno in Spagna senza essere titolarissimo, ma dopo la prima stagione le gerarchie nell’attacco blau-grana potrebbero cambiare e lui potrebbe essere titolare“.