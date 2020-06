DIRETTA Napoli-Inter: segui la cronaca LIVE della Coppa Italia

La semifinale di ritorno di Coppa Italia mette di fronte Napoli e Inter allo stadio San Paolo. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter fa visita al Napoli nella sfida di ritorno valida per le semifinali di Coppa Italia. che si disputerà a porte chiuse. Da una parte i nerazzurri di Conte hanno bisogno di un successo, anche di misura se dovessero segnare almeno due gol, per raggiungere la finale. Dall’altro ai partenopei di Gattuso può bastare un pareggio dopo l’1-0 dell’andata. Chi passa il turno mercoledì affronterà la Juventus che ieri ha eliminato il Milan. Interlive.it vi offre il match del San Paolo in tempo reale.