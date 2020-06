Calciomercato Inter, caccia al vice-Lukaku | Nuovo bomber a zero!

Caccia aperta al vice-Lukaku. La dirigenza dell’Inter vorrebbe regalare a Conte un nuovo attaccante che potrebbe arrivare anche a parametro zero. Occasione dal PSG

L‘Inter ed in particolare Antonio Conte, va a caccia di un vice-Lukaku sin dalla scorsa estate. L’estate scorsa fu trattato Edin Dzeko prima di virare su un attaccante con caratteristiche molto differenti come Alexis Sanchez. Prossimamente con la riapertura del mercato si riproporrà il problema dalle parti di ‘San Siro’ con il tecnico salentino che reclama a gran voce un nuovo attaccante che possa alternarsi proprio con il gigante belga, il tutto al netto del futuro di Lautaro Martinez. Tanti in questo senso i profili accostati alla società milanese che potrebbe però pescare l’occasione giusta a Parigi. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, occasione Choupo-Moting: la situazione

Il Paris Saint Germain potrebbe rappresentare la società giusta da cui andare a prelevare un attaccante. Oltre al solito Cavani, spunta anche un’altra pista decisamente più economica ed abbordabile. Si tratta di Eric Choupo-Moting.

Secondo quanto sottolineato da ‘RMC Sport’ sarebbe arrivata ai titoli di coda l’avventura a Parigi dell’ex Schalke che ha il contratto in scadenza alla fine di questo mese con il club che non ha nessuna intenzione di rinnovare, neanche per prolungare l’accordo di due mesi in modo tale da scendere in campo in Champions. Choupo-Moting andrà quindi a caccia di una nuova destinazione e potrebbe essere offerto proprio all’Inter per ricoprire il ruolo di vice-Lukaku.

