Calciomercato Inter, via Lautaro | Triplo colpo da 92 milioni

Lautaro Martinez potrebbe davvero salutare al termine dell’attuale stagione. A quel punto l’Inter sarebbe pronta a reinvestire il ricavo della cessione sul mercato

L’intero calciomercato dell’Inter ruota intorno al nome di Lautaro Martinez. Il gioiello argentino è da tempo nel mirino del Barcellona ed un addio in direzione Catalogna appare sempre più probabile. L’affare, come sottolineato dal ‘Corriere della Sera’, potrebbe concludersi per circa 90 milioni di euro, oltre a una contropartita tecnica ancora da definire. A quel punto però la dirigenza nerazzurra dovrà andare a caccia di un nuovo attaccante da regalare a Conte, impiegando magari la cifra incassata per andare a rinforzare con diversi tasselli anche gli altri reparti. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Con i soldi incassati dall’eventuale cessione di Lautaro Martinez, l’Inter è pronta ad accontentare le richieste di Antonio Conte che desidera calciatori esperti e vincenti con un bagaglio già ricco in carriera. In questo senso l’obiettivo principale per l’attacco potrebbe essere ancora Aubameyang, centravanti dell’Arsenal che non pare intenzionato a rinnovare con i ‘Gunners’ il quale dovrebbe costare sui 52 milioni di euro.

Per la mediana potrebbero invece essere investiti circa 10 milioni per arrivare al pupillo di Conte, Arturo Vidal, che darebbe forza, gol ed esperienza da vendere alla mediana. Chiude infine il quadro Marcos Alonso, esterno mancino del Chelsea che il tecnico salentino ha allenato proprio nella sua esperienza londinese e che potrebbe essere prelevato con una proposta da 30 milioni, il tutto per una spesa totale da 92 milioni per i tre calciatori.

