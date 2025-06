Dalla Juventus all’Inter, i nerazzurri pensano al colpo da 10 milioni

Il club meneghino pensa ad un nuovo colpo per la linea mediana: fari puntati sul giovane scuola Juve, affare da 10 milioni

La nuova Inter va. Con diverse cose da mettere a punto, ma anche con alcuni titolarissimi – Marcus Thuram su tutti – che devono ancora scendere in campo nella nuova kermesse organizzata dalla FIFA. E soprattutto in attesa di una campagna acquisti che si preannuncia davvero elettrizzante, anche in virtù della nuova disponibilità economica – quantificabile in 13 milioni – possibile grazie al recentissimo rifinanziamento del debito.

Il peggio – intendendo con questo il superamento dello shock di Monaco di Baviera – sembra ormai alle spalle. Già perché nel frattempo i nerazzurri hanno visto da vicino un nuovo fallimento quando erano sotto nel punteggio contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds: lì è scattato qualcosa, col gruppo che ha rifiutato la sconfitta riuscendo a ribaltare l’esito del match grazie anche all’apporto di calciatori che nella scorsa stagione non facevano parte della rosa.

Valentin Carboni, Francesco Pio Esposito – prodotti della ‘Cantera’ nerazzurra – e Petar Sucic, il colpo croato chiuso ben prima del Mondiale per Club, sono già risultati decisivi per le fortune della Beneamata col loro talento, con la loro motivazione. E con i meriti che vanno giustamente attribuiti anche al tecnico Cristian Chivu, un maestro nel far emergere le qualità dei giovanissimi.

A proposito di talenti in erba, nello scorso campionato uno dei più brillanti prodotti della Juve Next Gen, oggi ormai 25enne, si è messo in luce all’interno di una stagione deludente per i risultati di squadra, ma molto positiva come bilancio personale.

Nicolussi Caviglia, Marotta pronto all’offerta? La situazione

Protagonista di un campionato che lo ha consacrato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A per rendimento, Hans Nicolussi Caviglia è passato dalla Juve al Venezia a titolo definitivo nello scorso febbraio, grazie al soddisfacimento delle condizioni precedentemente pattuite per il riscatto definitivo dei lagunari sulla base di 3,5 milioni di euro. Con altri 3 milioni che i bianconeri potranno incassare in futuro dalla partenza del suo prodotto delle giovanili.

Il nativo di Aosta, consacratosi proprio in laguna a dispetto di un’annata che ha visto i veneti retrocedere in B all’ultima giornata, è stato messo nel mirino dell’Inter per rafforzare il suo centrocampo.

Dando per scontato che il classe 2000 non scenderà in cadetteria con gli arancioneroverdi, Marotta e soci potrebbero presentare la loro offerta al Venezia. L’affare si potrebbe chiudere sulla base di 10 milioni, col giocatore che ovviamente non si opporrebbe al prestigioso trasferimento in una delle big di Serie A.