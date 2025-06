Inter, Carlos Augusto via ma non alla Juve: nuova pista in Serie A

L’esterno brasiliano, impegnato con continuità anche al Mondiale per Club, potrebbe salutare la truppa nerazzurra: destinazione choc

In attesa di capire se l’allerta meteo diramata nella città di Charlotte, in North Carolina – sede degli ottavi di finale del Mondiale per Club che vedrà di fronte Inter e Fluminense – si disputerà regolarmente, la dirigenza della società nerazzurra ha iniziato a tessere la sua tela in vista dell’imminente sessione estiva di calciomercato.

Oltre a pianificare alcun importanti arrivi, necessari per mantenersi competitivi come se non più della passata stagione, Marotta e soci ragionano anche su alcune partenze che potrebbero rimpinguare le casse del club. Oltre ai tanti giovani – parliamo dei gioielli De Pieri e Della Mora, freschi Campioni d’Italia Primavera – che potrebbero finire in prestito in società di B o addirittura in Serie A, alcuni elementi attuali della rosa della prima squadra, non esattamente pedine inamovibili, potrebbero salutare la Pinetina subito dopo la kermesse in corso di svolgimento negli USA.

Tra questi il brasiliano Carlos Augusto, risorsa comunque utile alla causa ma non un titolare nei pensieri di Chivu – al di là del suo massiccio impiego nella competizione – interessa da vicino una grande rivale della Beneamata e un’altra big che si appresta ad avviare una grande rivoluzione in sede di mercato.

Carlos Augusto, Juve pista difficile: irrompe la Roma

Nei giorni scorsi si è vociferato con insistenza di un interessamento da parte della Juve nei confronti dell’ex Monza per il ruolo di terzino sinistro qualora dovesse essere ceduto Andrea Cambiaso al Milan. Dal canto suo l’Inter non ha intenzione di cedere l’esterno sudamericano, soprattutto ai bianconeri, ma potrebbe esserci una nuova pista, sempre in Serie A, che porta alla Roma.

I giallorossi, che stanno cercando in ogni modo di vendere lo spagnolo Angeliño prima del 30 giugno anche per registrare a bilancio una succosa plusvalenza, potrebbero essere interessati proprio a Carlos Augusto. Il laterale spagnolo, che non rientra nei piani del nuovo tecnico Gasperini, potrebbe quindi partire per far spazio al brasiliano, che ha comunque una valutazione di mercato intorno ai 30 milioni di euro.

Forte di un contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2028, il classe ’99 si trova molto bene in quel di Milano ma con ogni probabilità accetterebbe di buon grado la destinazione romana, soprattutto se accompagnata dalla promessa di una titolarità agli ordini del tecnico di Grugliasco.