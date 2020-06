Calciomercato Inter, obiettivo Godin | La conferma del presidente

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Diego Godin la cui partenza è sempre più probabile. Possibile futuro in Ligue 1 per il centrale uruguagio

Diego Godin sembra davvero destinato a lasciare Milano nella prossima sessione di calciomercato. Il difensore uruguagio, arrivato a costo zero legandosi al club nerazzurro con un contratto triennale da circa 6 milioni bonus compresi, non ha convinto nella difesa a tre e di conseguenza non conquistato Conte il quale avrebbe già dato il suo assenso alla cessione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Cessione non semplice proprio in virtù del suo elevato stipendio, oltre che della sua età avanzata, anche se Marotta pare sia disponibile a una vendita quasi a titolo gratuito pur di liberarsi dell’ingaggio.

Calciomercato Inter, Godin nel mirino: Aulas allo scoperto

Per il 34enne di Rosario si ipotizza un ritorno in Spagna, Valencia in pole nel caso, oppure un trasferimento in Inghilterra dove piace da tempo al Manchester United ma anche a Mourinho e quindi al Tottenham. Negli ultimi giorni, però, è balzato agli onori della cronaca pure l’interesse del Lione, confermato dal presidente Aulas alla tv francese ‘Europe1’: “E’ un nome che è stato preso in esame – le parole del numero uno del club transalpino – Nonostante la crisi legata al Covid-19, abbiamo i mezzi per effettuare una campagna acquisti ambiziosa. Vogliamo puntare ai primi posti nella prossima stagione”.

