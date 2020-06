Calciomercato Inter | Passi concreti per il nuovo Milinkovic-Savic

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il forte interesse dei nerazzurri per un talento serbo considerato il nuovo Milinkovic-Savic

L’Inter è sempre sul pezzo fronte grandi talenti, l’ultimo finito nel mirino si chiama Dejan Zukic. Parliamo di un centrocampista serbo classe 2001, in forza nel Vojvodina con la cui maglia ha realizzato quest’anno 6 gol nelle 28 partite disputate. Sul giovane calciatore risultano esserci diversi club inglesi, nella fattispecie Tottenham, Chelsea e Arsenal. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Stando alle indiscrezioni del ‘Daily Star’, i nerazzurri si sono già mossi in maniera concreta per quello che in Serbia considerano il nuovo Milinkovic Savic e il cui cartellino potrebbe toccare già quota 5 milioni di euro.

