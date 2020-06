Calciomercato Inter, Kovacic può tornare in Italia | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Mateo Kovacic e sul suo possibile ritorno in Serie A. Ecco tutti i dettagli

Clamoroso, Mateo Kovacic può far ritorno in Serie A. Stando al giornalista di fede bianconera Luca Momblano, il centrocampista ex Inter ora al Chelsea è finito nei discorsi tra la Juventus e il club inglese in atto per Emerson Palmieri, Jorginho e Aaron Ramsey. Il Cfo juventino Fabio Paratici avrebbe chiesto informazioni sul classe ’94, forse non così intoccabile per Lampard. Kovacic ha militato in nerazzurro dal gennaio 2013 all’estate 2015, quando venne ceduto al Real Madrid per circa 38 milioni più bonus.

