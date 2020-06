Calciomercato Inter, addio Borja Valero | Destinazione a sorpresa

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul futuro di Borja Valero. Il centrocampista spagnolo è destinato a lasciare i nerazzurri a parametro zero

Eccetto Padelli, che dovrebbe prolungare fino al giugno 2021 scalando al ruolo di terzo portiere, l’Inter è intenzionata a rinnovare i contratti di Berni e Padelli – gli altri due in scadenza – solo fino alla conclusione di questa stagione. Il primo potrebbe poi appendere gli scarpini al chiodo, o decidere di terminare la carriera in Serie B, mentre il secondo potrebbe rimanere in Italia, nello specifico fare ritorno alla Fiorentina e dunque nella sua amata Firenze. Oggi, però, è saltata fuori un’altra destinazione per il centrocampista: il Bordeaux. Una destinazione non casuale, visto che il tecnico dei francesi è Paulo Sousa, suo allenatore in viola prima del trasferimento nella Milano nerazzurra.

