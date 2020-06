Calciomercato Inter, doppio regalo per Conte | I dettagli

Antonio Conte punta ad un paio di rinforzi di esperienza per annullare il gap con le rivali. Tornano di moda due vecchie conoscenze

La prima Inter post-emergenza Coronavirus ha raccolto un pareggio estremamente amaro al San Paolo contro il Napoli, rimediando una cocente eliminazione dalla Coppa Italia. La sfida agli azzurri ha lasciato intravedere sia cose positive che negative da risolvere al più presto in vista della conclusione dell’attuale stagione. In seguito Marotta e soci si ritufferanno sul calciomercato per rinforzare l’organico di Conte che vorrebbe un paio di uomini di esperienza per provare ad annullare il gap con le dirette concorrenti in vista della prossima annata. L’allenatore nerazzurro va infatti a caccia di calciatori capaci di conferire alla squadra quel qualcosa in più attraverso l’esperienza e lo spessore internazionale. I nomi maggiormente in voga restano due: Dzeko e Vidal. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, duo di esperienza per Conte: occhi su Vidal e Dzeko

L’Inter sembra dunque disposta ad accontentare le richieste di Conte, come confermato da ‘Top Calcio 24’ che evidenzia come i due calciatori nel mirino siano proprio Dzeko e Vidal. Il bosniaco era già stato vicino alla società nerazzurra la scorsa estate, salvo poi restare a Roma con tanto di rinnovo. Ora però le cose sono cambiate vista la necessità dei giallorossi di ridurre il monte ingaggi.

Diverso invece lo scenario riguardante Vidal, pupillo di Conte sin dalla sua esperienza juventina, e che potrebbe finire nell’ambito dell’operazione Lautaro col Barcellona. Dal canto suo però Marotta vorrebbe invece chiudere l’affare a parte e per non oltre 10 milioni. Qualora l’Inter dovesse mettere a segno il doppio colpo crescerebbe anche la media età della squadra visti i 67 anni in due del cileno e del bosniaco.

