Calciomercato Inter, conferma Sanchez | Le ultime novità

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Alexis Sanchez e sulla sua possibile permanenza in nerazzurro anche nella prossima stagione

Dove sarà il futuro di Alexis Sanchez? Forse all’Inter. Sfumato Mertens e considerato che è quasi impossibile arrivare a Cavani, la dirigenza nerazzurra ha optato per la conferma dell’attaccante cileno. L’operazione ‘permanenza’ non è però affatto in discesa, ma come riporta ‘Sky Sport’ è già iniziata la trattativa col Manchester United per il rinnovo del prestito fino al giugno 2021. L’ostacolo principale, probabilmente l’unico è rappresentato dall’elevatissimo ingaggio (12-14 milioni di euro) del classe ’88: i ‘Red Devils’ accetteranno di pagarne una larga parte per un’altra stagione?

Sanchez vs Lautaro per Inter-Sampdoria: cileno ‘arma’ per Conte

La conferma Sanchez dovrà comunque conquistarsela pure in campo. In tal senso buona la prova, da subentrante a Lautaro Martinez, sabato scorso al ‘San Paolo’ contro il Napoli. E proprio con l’argentino, sempre più destinato al Barcellona, l’ex Udinese si gioca una maglia da titolare per il match di campionato contro la Sampdoria in programma domenica sera al ‘Meazza’. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Il cileno potrebbe essere un’arma importantissima per il finale di stagione e per quell’Europa League che resta l’unico grande obiettivo ancora alla portata di Lukaku e compagni.

