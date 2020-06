Calciomercato Inter, affare a sorpresa | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’affare in prospettiva chiuso dai nerazzurri nelle scorse ore. Ecco tutti i dettagli

Ennesimo colpo in prospettiva da parte dell’Inter. Stando alle indiscrezioni di calciomercato di ‘Sportitalia’, il club nerazzurro ha praticamente concluso l’acquisto di Darian Males, trequartista classe 2000 in forza al Lucerna. L’intesa con il club svizzero è stata trovata sui 4 milioni di euro, con la dirigenza interista brava ad anticipare la concorrenza rappresentata da Atalanta e Valencia. Males verrà girato in prestito al Parma, club amico nel quale avrà l’opportunità di ambientarsi nel calcio italiano.

