Calciomercato Inter, addio Godin | Arriva la smentita ‘ufficiale’

Ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ e di ‘As’, Diego Godin ha seccamente smentito i rumors di calciomercato che lo danno intenzionato a lasciare l’Inter: “La verità è che queste notizie sul mio futuro lontano da Milano mi sorprendono molto – le parole del difensore uruguagio, in nerazzurro dalla scorsa estate – Da quando sono all’Inter, mi sono sempre trovato bene sia nel club sia con i tifosi. Sento la fiducia della società e qui sono come a casa. Non mi è mai passato per la mente di andare via dall’Inter. Mi sento totalmente parte del progetto – ha aggiunto Godin, legato alla società targata Suning da un contratto fino al giugno 2022 da circa 6 milioni bonus compresi – La mia intenzione è rispettare l’accordo contrattuale e godermi questa meravigliosa avventura in Italia e con la maglia nerazzurra. Venire qui è stata una mia scelta, con l’intenzione di aiutare questo club a conquistare nuovi titoli, a vincere quanto più possibile”.

Calciomercato Inter, Godin: “Non è vero che voglio andarmene. Se i dirigenti…”

Negli ultimi giorni è uscito allo scoperto il Lione di Aulas, ammettendo l’interesse per Godin, il quale però – almeno a parole – dice di non voler interrompere l’esperienza all’Inter: “Non è vero che voglio andarmene – ha sottolineato in conclusione l’ex Atletico Madrid – Mai parlato con nessuno di questa ipotesi, perché resterò qui e farò tutto quello che è necessario per aiutare la squadra. Se i dirigenti saranno contenti del mio rendimento – chiude Godin, che non ha convinto Conte nella difesa a tre, riaccendendo con diplomazia l’ipotesi addio – la mia avventura all’Inter potrà continuare“.

