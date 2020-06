Altobelli: “Mario Corso, grazie per averci insegnato come si gioca al calcio”

Inter, l’ex attaccante Alessandro Altobelli ha voluto ricordare tramite il suo profilo twitter Mario Corso. L’ex calciatore della Grande Inter ci ha lasciato oggi all’età di 78 anni

INTER ALTOBELLI RICORDA MARIO CORSO/ Dopo due suoi ex compagni di squadra, anche Alessandro Altobelli, che Mariolino Corso ha allenato nella stagione 1985/86, subentrando alla 12esima giornata del girone di andata al posto dell’esonerato Ilario Castagner, dopo un pareggio casalingo 1-1 con la Juventus nell’undicesima giornata, ha voluto ricordare l’ex giocatore che è venuto a mancare oggi all’età di 78 anni. L’ex calciatore, ha postato sul suo profilo twitter una foto che lo vede insieme proprio all’ex attaccante, all’ex centrocampista Luis Suarez e a Bedy Moratti.

Queste le parole a didascalia della foto per ricordare l’ex ‘Mandrake’ nerazzurro e del calcio italiano: “Noi ti ricordiamo così grande Mario, per noi Interisti sei immortale come i tuoi calzettoni giù e la Foglia Morta. Mario, grazie per averci insegnato come si gioca al calcio, adesso puoi tornare dal tuo Maestro, R.I.P. Mancino di DIO!!! AMALO!!!”.