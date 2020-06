Calciomercato Inter, addio e ritorno | Ipotesi clamorosa

La posizione di Maurizio Sarri alla Juventus è sempre più in bilico. I bianconeri potrebbero anche pensare ad una loro vecchia conoscenza

La stagione d’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è stata fin qui tutt’altro che semplice. Due KO in altrettante finali contro Lazio prima e Napoli poi tra Supercoppa italiana e Coppa Italia. Una duplice sconfitta che non depone di certo in favore della riconferma dell’ex tecnico del Chelsea che vede il suo destino ora inevitabilmente legato al cammino in Champions League, dove ci sarà da recuperare lo svantaggio di Lione, e al campionato totalmente in bilico vista la classifica molto corta. La dirigenza juventina ragiona dunque sul futuro dello stesso Sarri che potrebbe anche essere sollevato dall’incarico qualora non venissero raggiunti gli obiettivi. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Qualora la Juventus decidesse davvero di separarsi da Maurizio Sarri, potrebbero ragionare su un tentativo di ritorno per Antonio Conte. Nedved e Paratici nel caso dovrebbero però convincere Agnelli, col quale il tecnico salentino si lasciò in malo modo, ricucendo solo in parte il rapporto nei mesi antecedenti all’accordo con i nerazzurri.