Inter in emergenza | Anche Brozovic va ko

Inter, il tecnico Antonio Conte è già in emergenza a centrocampo. Dopo Stefano Sensi anche Marcelo Brozovic è costretto a dare forfait per un infortunio durante l’allenamento di ieri

INTER BROZOVIC INFORTUNIO/ Riparte il campionato e sembrava che l’infermeria in casa Inter si fosse svuotata. Purtroppo per Antonio Conte sono cadute due tegole pesantissime nella parte nevralgica del campo. Prima si è fermato Stefano Sensi e ieri anche Marcelo Brozovic. Il calciatore croato si è sottoposto subito agli accertamenti del caso presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, per un problema riscontrato nell’allenamento di ieri. Come ha spiegato il sito ufficiale nerazzurro, gli esami hanno mostrato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra.

Il calciatore nei prossimi giorni verrà monitorato costantemente, per valutare l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Con gli incontri ogni tre giorni, c’è il rischio che il centrocampista possa perdere diverse partite.