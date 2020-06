Altobelli: “Credo proprio che l’Inter debba e possa vincere contro la Sampdoria”

Inter-Sampdoria, Alessandro Altobelli ha voluto dare il suo parere sulla sfida di questa sera al Meazza. L’ex calciatore si è detto convinto delle ottime possibilità di vittoria della sua ex squadra

INTER-SAMPDORIA PARLA ALTOBELLI/ Questa sera alle ore 21.45 in uno stadio Meazza desolatamente vuoto si affronteranno per il recupero della 25esima giornata di campionato Inter e Sampdoria. In merito a questo incontro il sito ‘IlSussidiario.net’ ha intervistato l’ex attaccante dell’Inter Alessandro Altobelli. L’ex giocatore, che vanta ben 466 presenze con 209 reti con la compagine meneghina, ha dato il suo parere sulla sfida di questa sera. Queste le sue dichiarazioni: “Vedo l’Inter favorita contro la Sampdoria. Cominciando da quella di stasera avrà una serie di partite che potrà e dovrà vincere per guadagnare qualche punto e avvicinarsi alla coppia di testa formata da Juventus e Lazio. Credo proprio che l’Inter debba e possa vincere questa partita.

Conosciamo la Sampdoria e sappiamo come gioca, che tipo di modulo tattico utilizza. Credo che Ranieri presenti una Sampdoria che possa puntare sulla difesa conoscendo la superiorità tecnica della squadra di Conte“.