Calciomercato Inter, svolta Lautaro | La ‘mossa’ di Zhang

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Lautaro Martinez. In stand-by la trattativa col Barcellona, non si esclude un colpo di scena

Lautaro Martinez al Barcellona? Non è detto… La trattativa tra l’Inter e i catalani è in stand-by, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ il club presieduto da Bartomeu deve rientrare di ben 271 milioni e così – almeno per il momento – non può certo ‘accontentare’ le richieste dei nerazzurri: ovvero il pagamento della clausola, fissata a 111 milioni di euro e in scadenza il 7 luglio, o in alternativa offerta da minimo 90 milioni di euro più una contropartita tecnica, preferibilmente non Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, Zhang pronto a ‘blindare’ Lautaro Martinez

La società di viale della Liberazione sarà inflessibile su Martinez, se non verranno esaudite le sue richieste l’argentino rimarrà a Milano. Il presidente Zhang, aggiunge la ‘rosea’, è pronto a sedersi ad un tavolo con l’entourage del ragazzo per discutere del rinnovo contrattuale (l’attuale accordo scade nel 2023) con adeguamento (certo non alle cifre, 12 milioni l’anno, proposte dal Barça) già il giorno dopo della scadenza della suddetta clausola. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Da capire se esisteranno i margini per andare avanti insieme, ma un tentativo concreto verrà comunque fatto qualora il Barcellona non dovesse venire incontro a Suning, che ora non ha certo bisogno di soldi.

