Cronaca, tabellino, pagelle con top e flop del match Inter-Sampdoria valevole per il recupero della 25esima giornata di Serie A

L’Inter batte di misura la Sampdoria e riduce a sei punti il distacco dalla Juventus capolista. Nel primo tempo non c’è partita, i nerazzurri macinano gioco e dominano contro una Sampdoria troppo passiva. I nerazzurri sbloccano già prima del decimo minuto con Romelu Lukaku: Skriniar serve in profondità Lautaro Martinez, l’argentino serve col tacco l’accorrente Lukaku che serve poi Eriksen il quale anziché calciare fornisce un assist di gran classe allo stesso numero 9 che col piattone batte Audero. Prima della mezz’ora l’ex United spreca il raddoppio da pochi passi, poco dopo però inventa per Candreva bravo a sua volta a trovare in mezzo all’area, tutto solo, Lautaro Martinez: tap-in facile dell’argentino per il due a zero. A inizio secondo tempo Lukaku si divora il tris dopo un’altra grande giocata di Eriksen. Gol mangiato, gol subito: un paio di minuti più tardi la Samp riapre la gara sugli sviluppi di corner con Thorsby, che liberissimo ribatte in porta il pallone andato a stamparsi sulla traversa dopo il colpo di testa di Colley. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che nella ripresa spreca altre occasioni soffrendo oltre misura. Alla fine, però, arrivano tre punti pesanti che tengono vivo il ‘sogno’ scudetto. I punti di distacco da una Juve tutt’altro che imbattibile ora sono sei…

LEGGI ANCHE >>> Marotta: “Parole di Conte uno stimolo. Lautaro vogliamo trattenerlo”

Pagelle e tabellino Inter-Sampdoria

TOP

Eriksen

Lautaro

Lukaku

Candreva

FLOP

Gagliardini

De Vrij

INTER-SAMPDORIA 2-1

9′ Lukaku, 32′ Lautaro, 51′ Thorsby

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (72′ Moses), Gagliardini, Barella, Young (72′ Biraghi); Eriksen; Lukaku, Lautaro (82′ Sanchez). All.: Conte.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley; Thorsby, Linetty (81′ Vieira), Bertolacci (81′ Askildsen), Jankto (69′ Leris), Murru; Ramirez (69′ Depaoli); La Gumina (75′ Bonazzoli). All.: Ranieri

NOTE – Ammoniti: Bertolacci, Lautaro, Borja Valero

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: assalto a Skriniar | Scambio alla pari