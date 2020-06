Calciomercato, bye bye Inter | Intesa per un triennale

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulla corsia destra. Sfuma un giocatore che era nel mirino oltre che in scadenza di contratto

Non sarà all’Inter il futuro di Thomas Meunier. Stando a ‘Calciomercato.it’ il terzino belga, in scadenza col Paris Saint-Germain, volerà in Germania. Nello specifico al Borussia Dortmund, col quale ha raggiunto un accordo sulla base di un contratto fino al 2022. Sul 28enne ex Bruges, che lascerà subito i parigini non disputando la Champions ad agosto con la squadra di Tuchel (idem Cavani), era tornata in maniera concreta la società nerazzurra, come noto a caccia di rinforzi per le corsie esterne, ma alla fine il calciatore ha optato per la destinazione Dortmund dove troverà ad aspettarlo i compagni di Nazionale Witsel e Hazard. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

