Calciomercato Inter, doppio affare con Guardiola | I dettagli

Terzino destro e attaccante, l’Inter guarda in casa del Manchester City di Pep Guardiola in vista della prossima sessione di calciomercato

Prima di Inter-Sampdoria Marotta ha blindato Lautaro, ma la partenza dell’attaccante argentino – ieri tornato sui livelli del girone d’andata – destinazione Barcellona rimane possibilissima. Non a caso la dirigenza nerazzurra continua a muoversi più o meno sottotraccia per la sua eredità, a tal proposito sono in netta ascesa le quotazioni di Gabriel Jesus. Il brasiliano, obiettivo di calciomercato nell’estate 2016 quando vestiva ancora la maglia del Palmeiras, vorrebbe lasciare il Manchester City visto anche il rapporto non idilliaco con Pep Guardiola. La sua quotazione si attesta sui 70 milioni di euro, cifra comunque alla portata di Suning, specie dopo l’eventuale cessione di Martinez.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Sampdoria 2-1, Conte: “Vogliamo rompere le scatole”. Poi ‘punge’ Eriksen

Calciomercato Inter, non solo Gabriel Jesus: del City piace anche Walker

Non solo Gabriel Jesus, col cui agente per l’Italia (Giovanni Branchini) Marotta vanta eccellenti rapporti, stando al ‘Sun’ l’Inter punta pure un altro giocatore dei ‘Citizens’: il terzino inglese Kyle Walker. Il 30enne non sarà semplice da portare a casa dato che Guardiola e il club lo considerano incedibile preferendo disfarsi invece dell’ex nerazzurro Cancelo, al quale viene però data una valutazione ‘monstre’ – 60 milioni di euro – rapportata al deludente rendimento in questa stagione. I nerazzurri potrebbero però provarci lo stesso mettendo magari sul piatto una proposta da circa 28 milioni.

L’ex calciatore del Tottenham potrebbe essere un’alternativa al grande obiettivo Hakimi, per il quale il Real Madrid avrebbero proposto uno scambio con Skriniar, giocatore molto stimato anche dallo stesso Guardiola. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Esposito nell’agenzia di Pastorello | Le ultime di InterLive

Clausola per Lautaro, c’entrano Icardi e non solo | Le ultime di InterLive