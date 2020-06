Intreccio Inter-Barcellona: Gabriel Jesus piano B se non arriva Lautaro

L’Intreccio tra Inter e Barcellona potrebbe diventare ‘pericoloso’: oltre a Lautaro Martinez, le due società stanno pensando a Gabriel Jesus per rinforzare i rispettivi attacchi. Se l’assalto a Lautaro dovesse fallire, il brasiliano diventerebbe automaticamente il piano A per i catalani, stesso discorso se l’Inter dovesse cedere l’argentino agli spagnoli. Il brasiliano, dunque, è al primo posto nella lista se dovesse essere ceduto il ‘Toro’, molto chiacchierato in queste settimane. Il City è pronto a cederlo per circa 70 milioni di euro.

