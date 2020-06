L’ad dell’Inter Beppe Marotta accelera per chiudere definitivamente l’acquisto del grande talento italiano. Summit col presidente per definire l’operazione

Marotta vuole chiudere l’affare Tonali. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sky Sport’, presto incontrerà il presidente del Brescia Massimo Cellino per trovare un accordo definitivo. L’obiettivo dell’amministratore delegato nerazzurro è definire il tutto sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto nel giugno 2021 per complessivi 40-45 milioni di euro bonus compresi. In sostanza replicare l’operazione Barella portata a termine l’estate scorsa. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Tonali subito protagonista nel progetto Conte

A meno di clamorose sorprese, quindi, Sandro Tonali vestirà la maglia nerazzurra a partire della prossima stagione. Juventus e concorrenza straniera (Paris Saint-Germain in primis) sorpassata, con il club targato Suning che ha trovato da tempo una intesa col classe 2000 sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il 19enne di Lodi ha scelto la società di viale della Liberazione anche perché gli ha garantito un immediato ruolo da protagonista nel progetto tecnico di Antonio Conte.

