DIRETTA Inter-Sassuolo: segui la cronaca LIVE in tempo reale

La ventisettesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Sassuolo allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita il Sassuolo nel primo dei tre posticipi che chiudono la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Da una parte i nerazzurri di Conte vogliono dare seguito al successo ottenuto contro la Sampdoria nel recupero di domenica scorsa per provare ad avvicinarsi alla Lazio seconda. Dall’altro i neroverdi di De Zerbi, che invece sono reduci dal poker subito dall’Atalanta, sognano il colpaccio per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica. All’andata i meneghini si imposero 4-3. Interlive.it vi offre il match di San Siro in tempo reale.