Da Lukaku ed Eriksen a Caputo, le formazioni ufficiali della gara Inter-Sassuolo valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del match Inter-Sassuolo in programma al ‘Meazza’ alle 19.30 e valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Antonio Conte fa turnover cambiando ben cinque elementi rispetto a domenica: de Vrij, Young, Candreva, Gagliardini e soprattutto Lautaro Martinez. Ai loro posti rispettivamente Ranocchia, Biraghi, Moses, Borja Valero e Alexis Sanchez. Resto tutto confermato, con Eriksen ancora alle spalle delle due punte nel 3-4-1-2. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Sponda neroverde, De Zerbi cambia difesa e centrocampo rispetto alla gara con l’Atalanta, non rinunciando davanti né a Boga e né a Berardi. Tocca a Djuricic agire alle spalle di Caputo. Arbitro dell’incontro Massa della sezione di Imperia.

Formazioni ufficiali Inter-Sassuolo

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

ARBITRO: Massa di Imperia

