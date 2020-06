Calciomercato Inter, sorpresa in attacco | Può tornare l’ex

Aleggiano ancora dubbi sul futuro interista di Alexis Sanchez. Per questo motivo la società nerazzurra si guarda intorno. Occhio all’ex

L’attacco dell’Inter continua ad essere in totale fermento in vista della prossima stagione, ben al di là del discorso relativo a Lautaro Martinez. Anche le altre pedine offensive di Conte infatti sono a rischio ad eccezion fatta per Lukaku. Su tutti Alexis Sanchez che è ancora in attesa di capire le prossime mosse del Manchester United, suo club di appartenenza. “Spero che il tutto si sistemi e che credo che si troverà una soluzione”: così Solskjaer ha parlato così del prestito del cileno all’Inter, che ufficialmente scadrà fra pochi giorni. Parole rassicuranti per quanto riguarda il finale di stagione, ma poi sarà tempo di trovare un nuovo attaccante di movimento per Conte. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, occhio all’ex: idea Keita Baldè

In uno scenario di totale incertezza per quanto riguarda l’attacco dell’Inter ecco che potrebbe tornare in auge un ex nerazzurro. Keita Baldè infatti potrebbe essere offerto alla società meneghina dal suo agente Pastorello che come noto è in eccellenti rapporti con i nerazzurri.

In questo caso Conte e la dirigenza potrebbero valutare candidatura del polivalente attaccante senegalese considerate difficoltà per la conferma di Sanchez. Il Monaco, proprietario del cartellino, dal canto suo potrebbe acconsentire ad un prestito con riscatto sui 18 milioni.

