Nome nuovo da Madrid: assalto all’ex Fiorentina Savic

Dopo le difficoltà evidenziata contro il Sassuolo, l’Inter vuole correre ai ripari e mettere mano alla difesa: Kumbulla è un obiettivo concreto ma potrebbe non bastare per il futuro, così Conte e Marotta stanno pensando ad un innesto di esperienza. Tutti i nomi portano a Savic, ex Fiorentina e sacrificabile per l’Atletico Madrid. Potrebbe arrivare in estate per circa 10 milioni di euro.

