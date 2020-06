Nuovo derby con la Juventus: nel mirino Ndombele

Nuovo derby con la Juventus: nel mirino Ndombele

Juventus e Inter saranno ancora protagoniste sul mercato per lo stesso obiettivo. Stando alle ultimissime, il nuovo derby d’Italia dovrebbe riguardare Tanguy Ndombele, ex Lione e ora punto di forza del Tottenham di Mourinho. Stando alle news dei tabloid, il giocatore sarebbe in rotta con club e allenatore e gli ‘Spurs’ sono pronti a venderlo per circa 60 milioni di euro, ossia la stessa cifra pagata al Lione per acquistarlo. Su di lui ci sarebbe anche il Barcellona che intende offrire alcuni giocatori per abbassare il prezzo.

