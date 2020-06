Calciomercato Inter, torna Lazaro | Idea di scambio col Milan!

Valentino Lazaro non ha di certo brillato con la maglia dell’Inter e le cose non sono cambiate troppo col Newcastle. Per questo motivo potrebbe diventare moneta di scambio

L’Inter ha già piazzato il colpo da novanta con l’arrivo di Achraf Hakimi che andrà ad occupare la corsia di destra nello scacchiere di Conte, senza dimenticare che può essere impiegato anche sul versante opposto. Un acquisto di livello assoluto che per qualità e duttilità andrà a mettere a posto la situazione in fascia chiudendo di fatto lo spazio alla concorrenza. In questo senso va vista la figura di Valentino Lazaro, arrivato la scorsa estate dall’Hertha e mai incisivo prima di essere girato in prestito al Newcastle. In Premier le cose non sono particolarmente migliorate per l’austriaco escluso più volte dall’undici titolare dei ‘Magpies’. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, torna Lazaro: idea di scambio con Kessie

Alla luce dell’impiego al Newcastle, difficilmente il club britannico spenderà i 23,5 milioni di euro per il riscatto di Lazaro che tornerebbe così all’Inter. In nerazzurro sarebbe però completamente chiuso da Hakimi e dunque dovrebbe trovare una nuova sistemazione.

L’Inter dunque non punta particolarmente sull’ex Berlino e potrebbe addirittura offrirlo al Milan in cambio di Kessie stimato da Conte e valida alternativa eventuale per la mediana. Sul versante opposto Rangnick apprezza Lazaro fin dai tempi del Salisburgo e potrebbe anche farci un pensierino.

