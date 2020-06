Giroud o Dzeko per l’attacco: il piano di Marotta

Giroud o Dzeko per l’attacco: il piano di Marotta

Dopo Hakimi, l’Inter deve rinforzare la propria rosa con altri innesti di livello. L’obiettivo principale di Marotta è chiudere la contesa con il Brescia per Sandro Tonali, giocatore che complessivamente dovrebbe costare attorno ai 50 milioni di euro. L’altro obiettivo è Vidal, per il quale potrebbe tornare d’attualità anche Nainggolan se non dovesse arrivare il cileno. Secondo ‘Tuttosport’ avrà una certa importanza anche l’attacco: Giroud potrebbe tornare d’attualità perché chiuso al Chelsea da Werner, mentre non tramonta la pista Dzeko che può liberarsi dalla Roma per motivi economici.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro