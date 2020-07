DIRETTA Inter-Brescia: segui la cronaca LIVE in tempo reale

La ventinovesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Brescia allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter riceve il Brescia in un delicato derby lombardo valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Da una parte i nerazzurri di Conte vogliono dare seguito al successo ottenuto contro il Parma per provare a restare in scia della Lazio vittoriosa ieri a Torino. Dall’altro le ‘Rondinelle’ di Lopez, che invece sono reduci da due pareggi dalla ripresa dopo lo stop per il coronavirus, sognano il colpaccio per alimentare le residue speranze di salvezza. All’andata i meneghini si imposero 2-1. Interlive.it vi offre il match di San Siro in tempo reale.