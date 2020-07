Icardi: “Psg grande passo per la mia carriera” | Poi ‘punge’ l’Inter

Le ultime news Inter mettono in risalto le dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano Mauro Icardi al canale ufficiale del Paris Saint-Germain

Torna a parlare Mauro Icardi. Al canale ufficiale del Paris Saint-Germain il bomber argentino ha parlato con entusiasmo del suo passaggio a titolo definitivo al club parigino, lanciando al contempo una ‘frecciata’ all’Inter con la quale si è lasciato nel peggior modo possibile. “Per la mia carriera è stato importante fare questo grande passo – le parole del centravanti argentino, per due anni e mezzo capitano dei nerazzurri – Ho 27 anni e trascorso molto tempo (sei anni in tutto, ndr) in Italia, per questo desideravo fortemente di venire in un club come il Psg in cui posso vincere titoli e giocare ai massimi livelli. Questo è ciò che mi ha fatto venir voglia di cambiare”, ha concluso il classe ’93.

Calciomercato Inter, Icardi al Psg a titolo definitivo: le cifre

Icardi è ufficialmente tutto del PSG dallo scorso 31 maggio. Esclusi gli otto di bonus, per metà non facilmente raggiungibili, la società dell’emiro ha strappato uno sconto di circa venti milioni rispetto ai 70 prefissati l’estate scorsa per l’esercizio del diritto di riscatto. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Suning ha fatto comunque un affare, perlomeno sul piano economico, dato che ha realizzato una plusvalenza di circa 48 milioni di euro.

