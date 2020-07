Serie A, verso Inter-Bologna | Le ultime su Brozovic

Le ultime news Inter mettono in evidenza Marcelo Brozovic e il suo possibile ritorno nell’undici titolare per la sfida contro il Bologna

Secondo ‘Tuttosport’ sarà una giornata decisiva per Marcelo Brozovic. Oggi, infatti, si saprà se il centrocampista dell’Inter potrà tornare titolare o meno domenica pomeriggio contro il Bologna di Mihajlovic nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. Il rientro dall’inizio del classe ’92 sarebbe fondamentale per Conte e la squadra, che in queste ultime partite ha sentito molto la sua assenza in fase di costruzione della manovra. Contro i felsinei ritroveranno una maglia da titolare sicuramente Eriksen e Lukaku.

