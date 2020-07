DIRETTA Inter-Bologna: segui la cronaca LIVE in tempo reale

La trentesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Bologna allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita il Bologna nel match pomeridiano valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono dare seguito ai successi ottenuti contro Parma e Brescia per blindare il terzo posto e tenere a distanza l’Atalanta impegnata più tardi contro il Cagliari. Dall’altro i rossoblu di Mihajlovic, che hanno ancora qualche speranza di rientrare nella corsa all’Europa League, sognano il colpaccio per dare un senso al loro finale di stagione. All’andata i meneghini si imposero 2-1. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.