Materazzi: l’ex difensore ha inaugurato ‘Inter calling club’

Inter, l’x difensore Marco Materazzi è stato protagonista della prima puntata del nuovo appuntamento del canale ufficiale nerazzurro ‘Inter calling club’. Una chat room che permette agli Inter club di parlare con gli ex giocatori

INTER MATERAZZI TIFOSI/ Il club nerazzurro è sempre vicino ai suoi tifosi, soprattutto adesso che non possono recarsi allo stadio e quindi prosegue l’iniziativa dedicata agli Inter Club. Dopo aver permesso la diretta della conferenza virtuale degli Inter club e aver potuto fargli vivere da protagonisti le prime gare ufficiali della formazione di Antonio Conte nel pre-partita di Inter TV, con video realizzati su misura per dare il giusto supporto alla squadra, oggi il sito ufficiale nerazzurro inaugura una nuova iniziativa: Inter Calling Club”. Questa volta si tratterà di una chat che metterà in contatto virtuale i supporter nerazzurri, con gli ex più amati del passato. In questo primo appuntamento i protagonisti sono stati i cinque club più grandi d’Italia – Roccaspinalveti, Pesaro, Forli, Modena Interista, Cattolica “Pirati Nerazzurri” – che hanno avuto la possibilità di incontrare Marco Materazzi per ricordare passo passo con lui la sua avventura nerazzurra tra ricordi e aneddoti personali e rispondere alle domande sull’Inter di oggi.

Questo è l’ennesimo appuntamento da fare, in attesa che da agosto si apra la nuova campagna tesseramenti degli Inter club e festeggiare così il 60esimo anniversario del Centro Coordinamento. Come ha spiegato il sito ufficiale nerazzurro.