Calciomercato Inter, ‘follia’ in difesa | Colpo da 94 milioni!

Caccia ad un nuovo terzino sinistro per l’Inter che ha posato gli occhi sul jolly Alaba. Pronta una super offerta a Bayern e calciatore

L’Inter non si ferma ad Achraf Hakimi, terzino destro marocchino ufficializzato nei giorni scorsi. I nerazzurri puntano a rinforzare anche l’altra corsia e pensano con decisione al jolly del Bayern Monaco, David Alaba. Il mancino austriaco è infatti in scadenza contrattuale 2021 e chiede un sostanzioso aumento per prolungare l’accordo attuale e restare in Baviera. Difficilmente però Alaba continuerà la sua avventura alla corte di Flick, nonostante i tentativi del club. In questo quadro vorrebbe inserirsi l’Inter che avrebbe già incontrato il calciatore a Milano ben due volte prima del lockdown, insieme al padre che lo rappresenta con la consulenza del procuratore Zahavi. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, operazione monstre per Alaba: le cifre

Per provare a convincere Alaba a non rinnovare con il Bayern Marotta potrebbe aver messo sul piatto un quinquennale da 8 milioni di euro netti più bonus per un totale di circa 10 milioni. Uno stipendio da top player che andrebbe a ricalcare quelli dei più pagati della rosa: Lukaku ed Eriksen.

L’operazione complessiva non si limita chiaramente al solo ingaggio dell’austriaco che complessivamente potrebbe costare un totale di 42 milioni da servire al Bayern e 52 al calciatore, calcolando al lordo per i cinque anni di contratto sfruttando il decreto crescita. Si tratterebbe dunque di un investimento complessivo di circa 94 milioni per Alaba.

