Botta e risposta con il City: Marotta chiede Aguero per cedere Skriniar

Botta e risposta con il City: Marotta chiede Aguero per cedere Skriniar

Il City non molla Milan Skriniar e l’Inter non molla uno dei suoi obiettivi per l’attacco. Come scrive ‘The Indipendent’, la squadra di Guardiola non ha nessuna intenzione di mollare lo slovacco ma l’Inter spara alto: i nerazzurri vorrebbero Sergio Aguero che sta pensando ad un addio dai ‘citizens’, soprattutto se il club non dovesse partecipare alle coppe europee.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro