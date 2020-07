Severgnini: “Se Conte ritarda i cambi nel caldo di luglio…”

Inter, il noto giornalista e scrittore Beppe Severgnini grande tifoso nerazzurro ha risposto tramite il suo profilo Twitter alle parole pronunciate da Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Bologna

INTER SEVERGNINI SU CONTE/ Il noto giornalista scrittore e tifoso nerazzurro Beppe Severgnini, ha voluto dare la sua opinione sulle parole pronunciate da Antonio Conte, al termine della partita persa dall’Inter contro il Bologna domenica sera allo stadio Meazza. Per la precisione, la frase che non è piaciuta è stata la seguente e riguardava il mercato: “Ho preso un pacchetto preconfezionato”. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Il noto letterato, ha subito replicato tramite il suo profilo Twitter con questo messaggio: “Ma come? Ha scelto Lukaku, Barella, Sensi, Moses, Young, Eriksen e Sanchez! E aveva già Handa, Lautaro Brozo, Škriniar, De Vrij. Ma se ritarda i cambi nel caldo di luglio, quelli mettono tre ragazzini e vincono la partita”.