Telegram: il club nerazzurro sbarca anche su questa piattaforma di messaggistica

INTER TELEGRAM AGGIORNAMENTO/ Un’altra bella novità per i tifosi nerazzurri, che vogliono sempre essere aggiornati sulle notizie della loro squadra del cuore. La società meneghina, ha informato di aver aggiunto anche la piattaforma di messaggistica istantanea e broadcasting Telegram, prima società di calcio ad averne una. Come ha spiegato il sito ufficiale nerazzurro: “Una scelta, che, una volta di più, punta al coinvolgimento dei fan nerazzurri: attraverso il canale https://t.me/inter tutti gli iscritti riceveranno notizie, aggiornamenti in tempo reale, video e tutte le informazioni più importanti che riguardano il nostro Club“.

La nota del club milanese è proseguita con queste parole: “Dalle formazioni alle novità sulla prima squadra, dagli ultimi video fino agli highlights: tutto con una visualizzazione rapida e immediata, che permette all’utente una grande agilità nella consultazione dei contenuti. Telegram va ad aggiungersi all’ecosistema digitale di Inter, che dal sito internet fino ai vari canali social, permette di ingaggiare continuamente i fan nerazzurri con contenuti dedicati ed esclusivi“.