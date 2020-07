DIRETTA Verona-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

La trentunesima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Verona e Inter allo stadio Bentegodi. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter fa visita al Verona nel posticipo che chiude la 31esima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Da una parte i nerazzurri di Conte non possono permettersi altri passi falsi dopo il clamoroso ko interno contro il Bologna e vogliono tornare a vincere per riprendersi il terzo posto e avvicinarsi alla Lazio, mentre dell’altra i gialloblu di Juric hanno bisogno di una vittoria per restare in corsa per un posto nella prossima Europa League. All’andata finì 2-1 per i meneghini. Interlive.it vi offre la sfida del Bentegodi in tempo reale.