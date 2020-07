L’Inter è intenzionata a rinforzare l’attacco visto che, al di là di Lautaro Martinez, saluterà Esposito e probabilmente Alexis Sanchez. Tra i nomi che si fanno in entrata c’è ancora quello di Arkadiusz Milik, ma anche indiscrezioni provenienti dalla Spagna danno ormai per certo l’approdo del polacco in un’altra big. Ecco tutti i dettagli.

GUARDA IL VIDEO!